Colisão entre carro e moto durante ultrapassagem deixa duas pessoas feridas, em Anápolis

Após o atendimento às vítimas, a motocicleta foi removida por apresentar documentação irregular e por estar sendo conduzida por um piloto sem habilitação

Samuel Leão - 18 de janeiro de 2025

Acidente aconteceu no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã deste sábado (18), no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua 14 de Julho, no Centro de Anápolis. A colisão mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela região.

O caso ocorreu por volta das 07h30, quando um carro de passeio e uma moto colidiram durante uma conversão no cruzamento. O impacto derrubou os ocupantes da motocicleta, que foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana).

A motocicleta era ocupada por um casal de jovens. O piloto relatou dores abdominais após a queda, enquanto a passageira sofreu escoriações leves na perna e no rosto, além da perda de um dente.

Ambas as vítimas receberam atendimento de emergência no local antes de serem transportadas para avaliação médica mais detalhada. O motorista do carro permaneceu na cena do acidente e prestou esclarecimentos às autoridades. Ele afirmou que sinalizou a intenção de virar à direita, mas a colisão ocorreu quando a motocicleta tentou ultrapassá-lo pelo mesmo lado.

Após o atendimento às vítimas, a motocicleta foi removida por apresentar documentação irregular e por estar sendo conduzida por um piloto sem habilitação. Com o choque, uma placa de sinalização, disposta na esquina, chegou a ser derrubada.

O trânsito foi normalizado no cruzamento após a remoção dos veículos envolvidos e o caso será encaminhado para análise na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Anápolis, que deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.