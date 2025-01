Vereador José Fernandes participará do Mutirão da Saúde de Anápolis como médico

Ação, que foi promessa de campanha do prefeito Márcio Corrêa, realizará 1.500 cirurgias neste primeiro momento

Samuel Leão - 18 de janeiro de 2025

Foto do vereador José Fernandes operando. (Foto: Divulgação/Câmara Municipal)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis iniciou, na sexta-feira (17), o Mutirão da Saúde, iniciativa que visa reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas na cidade. O programa, prometido pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) durante a campanha, foi lançado oficialmente com a presença da secretária de Saúde, Eliane Pereira, e contará com a realização de 1.500 procedimentos na etapa inicial.

Entre os profissionais envolvidos, destaca-se o vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, José Fernandes (MDB), que, além de contribuir politicamente para viabilizar a ação, irá atuar diretamente como médico.

Segundo o parlamentar, essa participação reflete seu compromisso com a saúde pública e com a população local.

“É um momento de unir esforços. Trabalhamos na Câmara para criar as condições necessárias para esse projeto e, agora, também contribuirei como médico. Esse é o tipo de iniciativa que pode transformar a vida das pessoas”, afirmou José Fernandes.

A estruturação do mutirão contou com o envolvimento de várias lideranças da cidade, incluindo o prefeito e outros representantes da área da saúde, como o vice-prefeito e cirurgião cardiologista, Walter Vosgrau (MDB). As cirurgias atenderão pacientes que estavam aguardando há meses por procedimentos essenciais.

De acordo com a Semusa, o contato com os beneficiados começou já na sexta-feira (17), e os primeiros procedimentos já estão agendados para os próximos dias.

O vereador também ressaltou a importância da parceria entre poder público e profissionais da saúde na construção de soluções práticas para os desafios do município. “Estivemos alinhados desde o início para buscar respostas às demandas da população. Este projeto é um exemplo de como planejamento e execução podem caminhar juntos”, declarou.

Com o início das cirurgias, a expectativa é que o mutirão traga alívio para as famílias e melhore a qualidade de vida dos pacientes contemplados.