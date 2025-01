Suender não desiste de instaurar a CEI da Saúde após não alcançar objetivo em 2024

Vereador reuniu assinaturas necessárias, mas esbarrou na falta de ação de Dominguinhos

Pedro Hara - 17 de janeiro de 2025

Suender durante discurso na tribuna da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Opositor de Roberto Naves (Republicanos) durante o primeiro mandato na Câmara de Anápolis, Policial Federal Suender (PL) ainda não desistiu de instaurar a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde em Anápolis.

No entanto, o próprio vereador, em entrevista à Rápidas, disse que a gestão liderada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) pode reunir um conjunto probatório que dispense a criação do colegiado.

“Como mudou o Executivo, talvez alguns dados possam estar disponíveis para que a gente tenha o melhor entendimento dos problemas e se houve a questão criminal, para que haja o encaminhamento para os órgãos competentes ou a instauração da CEI”, afirmou.

Em maio de 2024, Suender reuniu as assinaturas necessárias para protocolar o pedido de abertura da CEI no Legislativo, mas a leitura do relatório pelo presidente da Casa, vereador Domingos Paula (PDT), que marca o início das investigações, nunca foi realizada em Plenário.

À coluna, o vereador afirmou que não foi dada uma justificativa oficial sobre a demora para a leitura, mas que, informalmente, a alegação era de que muitos documentos foram anexados ao relatório.

“Existe uma quantidade de documentos, mas o relatório em si não é tão grande, então a leitura é tranquila. Mas não houve justificativa oficial”, disse.