Globo muda programação para exibir série sobre a trajetória de Léo Batista

GABRIELA BONIN E GABRIEL VAQUER

SÃO PAULO, SP E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – A Globo alterou a programação da madrugada desta segunda-feira (20) para exibir a série “Léo Batista – A Voz Marcante”, em que revisita a trajetória profissional do apresentador e jornalista esportivo que morreu neste domingo (19) aos 92 anos.

A produção vai ao ar às 00h25, depois do episódio do Big Brother Brasil deste domingo. “Um tributo a um dos jornalistas mais importantes da história do Brasil: Léo Batista”, diz a grade de programação da emissora.

A série, que tem quatro episódios, conta com depoimentos de amigos e colegas de trabalho, como o narrador Luis Roberto e o jornalista Pedro Bial.

Com direção de Kizzy Magalhães, a produção foi ao ar no SporTV em junho de 2024.

Léo Batista percorreu mais de 76 anos de carreira, apresentando programas como Globo Esporte e Jornal Nacional. Ele tinha um “contrato vitalício” com a Globo.

Na emissora, os acordos vitalícios são maiores no entretenimento, principalmente com atores e atrizes. É o caso de Rosamaria Murtinho, Carlos Vereza, Susana Vieira, entre outros. No jornalismo, Sergio Chapelin e Cid Moreira, até sua morte no ano passado, também possuíam esse privilégio para poucos.

Léo Batista era o único no esporte que tinha essa decisão tomada pela direção. Ele deixa duas filhas.