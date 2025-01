Homem fica agressivo após beber, ataca comerciante e causa prejuízo de R$ 2,5 mil em mercado de Goiânia

Donos de estabelecimentos próximos apontaram que esse não teria sido o primeiro transtorno gerado pelo suspeito na região

Natália Sezil - 19 de janeiro de 2025

Mercadorias foram espalhadas pelo chão, e motor do portão ficou estragado após confusão. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, causou confusão em um mercado no Setor Campinas, região Centro-Oeste de Goiânia, neste domingo (19), após ingerir bebidas alcoólicas e ficar agressivo.

Aparentando estar também sob efeito de substâncias entorpecentes, o suspeito teria deixado de efetuar o pagamento e começado a proferir ameaças e ofensas verbais ao dono do local.

Em seguida, ele teria socado e chutado o proprietário do estabelecimento, que ficou lesionado nas costas e nas pernas, enquanto dizia que o comércio logo iria fechar.

Após as agressões, o homem ainda teria quebrado diversas prateleiras e derrubado produtos no chão, o que gerou um prejuízo estimado em R$ 1,5 mil.

O valor passou a ser ainda mais alto quando o suspeito danificou o motor do portão do local, impedindo o funcionamento do mecanismo e implicando um reparo de mais R$ 1 mil.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o homem e, no local, apurou que diversos comerciantes da região tinham relatos semelhantes: de que o suspeito já teria causado transtornos em outros estabelecimentos, quebrando vidros e proferindo ameaças.

O homem foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes, e o caso deve seguir sob investigação da Polícia Civil (PC).