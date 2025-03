Paciente perde ‘funcionalidade’ do pênis após procedimento estético na Grande Goiânia

Vítima precisou ser encaminhada para o IML após sofrer lesão corporal grave

Thiago Alonso - 21 de março de 2025

Sede do Instituto Médico Legal (IML), em Goiânia. (Foto: Captura/Google Street View)

A Polícia Civil (PC) investiga uma clínica de estética que teria causado a ‘perda da funcionalidade’ do pênis de um homem, que passou por procedimentos estéticos íntimo no local.

Dois mandados de prisão foram deflagrados nesta quinta-feira (20), a fim de prender duas empresárias suspeitas de comandarem os estabelecimentos, que possuem unidades em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Contudo, somente uma delas chegou a ser detida, uma vez que a outra se encontra foragida no exterior, inclusive sendo acionada pela Interpol.

As investigações da Operação Beleza Sem BO identificaram uma série de irregularidades nas clínicas, após fiscalizações da Vigilância Sanitária e da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

Dentre os delitos está a divulgação dos serviços nas redes sociais, mesmo com o registro no Conselho Regional de Enfermagem cancelado.

Por conta disso, pacientes foram vítimas das proprietárias, que foram autuadas pelo crime de lesão corporal grave, em especial ao do homem que perdeu as funções do pênis.

Esta vítima, por sua vez, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a confecção de laudo pericial, que deve determinar os próximos passos do inquérito.

