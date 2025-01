Idoso tem carro furtado em supermercado após aceitar ajuda de flanelinha em Anápolis

Veículo foi levado enquanto vítima fazia compras no estabelecimento

Da Redação - 19 de janeiro de 2025

Gol vermelho foi furtado após flanelinha ajudar idoso a estacionar. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 73 anos, procurou a Central de Flagrantes, em Anápolis, após ter o carro furtado na porta de um supermercado, no Bairro de Lourdes, na manhã deste domingo (19).

A vítima afirmou que estava chegando no estabelecimento, quando foi abordado por um flanelinha, que se ofereceu para ajudar a estacionar.

Após cerca de 30 minutos, o idoso retornou ao estacionamento, mas não encontrou o veículo.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostraram o flanelinha entrando no local e conversando com uma das funcionárias do caixa.

Em depoimento, o idoso ainda revelou que notou que o mesmo homem entrou algumas outras vezes no local para observá-lo.

Até o momento, o veículo não foi localizado.