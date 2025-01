Padrasto suspeito de matar jovem de 20 anos é solto apenas um dia após ter prisão em flagrante decretada

Homem se tornou principal suspeito do crime após apresentar relatos contraditórios durante interrogatório, mas audiência de custódia decidiu pela soltura

Da Redação - 19 de janeiro de 2025

Corpo de jovem foi encontrado na zona rural de Anápolis. (Fotos: Divulgação e Reprodução)

Fábio Aguiar dos Santos, principal suspeito de ter assassinado o enteado Ysaac Ferreira Gonçalves, de 20 anos, foi solto neste domingo (19) após uma audiência de custódia realizada em Anápolis.

O corpo da vítima foi encontrado na entrada de uma propriedade, na GO-222, próximo ao Residencial Copacabana, na manhã de sábado (18). Nas proximidades, estavam cartões de crédito, um celular danificado e outros pertences, que auxiliaram na identificação do jovem.

O suspeito havia tido a prisão em flagrante decretada ainda no sábado, quando câmeras de segurança evidenciaram a vítima entrando no carro do padrasto na noite anterior ao crime – último momento em que teria sido visto com vida.

Durante o interrogatório, o homem apresentou versões conflitantes sobre onde estava na noite do assassinato. Diante das imagens das câmeras, ele optou por permanecer em silêncio. Assim, foi encaminhado à Central de Flagrantes e à Unidade Prisional Regional de Anápolis.

Apesar da decisão inicial, a prisão foi revertida e um alvará de soltura foi emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que compreendeu que não havia configuração de flagrante.

Diante da soltura, a mãe de Ysaac solicitou uma medida protetiva contra Fábio, alegando que ele a havia ameaçado de morte se fosse preso. O caso continua sob investigação da Polícia Civil (PC).