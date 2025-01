Refém libertada perdeu 2 dedos em ataque do Hamas de 7 de outubro

Ela vivia na área voltada a moradores mais jovens e solteiros do Kfar Aza, um dos vários kibutzim no sul de Israel invadidos pelo grupo

Folhapress - 19 de janeiro de 2025

Emilly Damari foi libertada pelo Hamas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Emily Damari, 28, uma das três reféns libertadas pelo Hamas neste domingo (19), perdeu dois dedos de uma das mãos no dia em que foi sequestrada e levada à Gaza, em 7 de outubro de 2023.

Ela vivia na área voltada a moradores mais jovens e solteiros do Kfar Aza, um dos vários kibutzim no sul de Israel invadidos pelo Hamas naquele dia.

A mãe de Emily, Mandy Damari, contou ao jornal Haaretz que a filha foi baleada na mão e na perna pelos terroristas. Eles também teriam matado o cachorro dela antes de sequestrá-la.

Mãe e filha aparecem se abraçando em uma foto de seu encontro compartilhada nas redes sociais. Nele, Emily ergue a mão enfaixada por um curativo. A imagem, publicada por Mandy, diz na legenda “Emily está em casa”.

O Exército de Israel informou que Damari e as duas demais reféns soltas neste domingo, Romi Gonen, 24, e Doron Steinbrecher, 31, se reuniram com suas mães em um local perto da área em que foram sequestradas há cerca de 15 meses.

As três aparentavam boa saúde em um vídeo divulgado pelos militares. Elas foram libertadas como parte de um cessar-fogo negociado entre Israel e Hamas para terminar com a guerra na Faixa de Gaza que começou com os ataques terroristas de outubro de 2023. Na ocasião, 1.200 pessoas foram mortas em Israel – outras 250 foram sequestradas e levadas para Gaza.

Em troca de cada uma, 30 palestinos mantidos em prisões israelenses devem ser libertados.

A ofensiva militar de Israel, por sua vez, resultou na morte de quase 47 mil pessoas em Gaza segundo autoridades ligadas ao Hamas, além de ter forçado o deslocamento da maioria da população do território palestino.

Se mantido, o cessar-fogo pode reduzir as tensões no Oriente Médio, uma vez que a guerra em Gaza se espalhou e passou a envolver outros atores na região, como o libanês Hezbollah e os rebeldes houthis do Iêmen – além do fiador de ambos os grupos, o Irã.

Também pavimenta o caminho para um aumento na ajuda humanitária para a população de Gaza. Agentes da OMS (Organização Mundial da Saúde) disseram que, pelos termos do acordo, o número de caminhões com suprimentos que entram em Gaza diariamente deve subir de uma média de 40 a 50 para de 500 a 600.

Durante a primeira fase do acordo, com previsão de durar seis semanas, o Hamas concordou em libertar 33 reféns israelenses, incluindo todas as mulheres, crianças e homens acima de 50 anos.

Israel diz que ainda há 98 reféns sendo mantidos em Gaza. Desse total, 94 foram sequestrados no 7 de Outubro e 4 estão na faixa desde 2014.

Em contrapartida, o governo de Israel pode libertar até 1.904 palestinos detidos em suas prisões, sendo que 737 deles foram acusados ou condenados por ameaças à segurança nacional israelense.

O número total em qualquer uma das fases vai depender do ritmo de devolução dos reféns – nesta primeira etapa, cada sequestrado será trocado por, em média, 19 prisioneiros.