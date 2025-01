Com amigo na garupa, jovem morre após perder controle de moto e cair de ponte

Ambos estariam voltando para casa, de um bar da região, quando aconteceu o acidente

Paulo Roberto Belém - 20 de janeiro de 2025

Motociclista ficou desacordado sobre uma pedra (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 26 anos, morreu na noite deste domingo (19), após supostamente perder o controle de uma motocicleta sob uma ponte na Zona Rural de Rubiataba, na região Centro Norte de Goiás.

A vítima tinha como garupa um amigo, que não teve a idade divulgada. Esse amigo teria relatado que ambos retornavam de um bar nas proximidades do distrito de Cruzeirinho, em direção à casa dele, que fica em uma fazenda.

Eles estariam conversando no caminho, quando, ao passar por uma ponte estreita, o jovem teria perdido o controle da motocicleta após colidir em um barranco.

Com isso, ambos teriam sido arremessados em direção ao rio, tendo o garupa dito que ficou desacordado, mas que depois de um tempo recobrou os sentidos e se deparou com o amigo em cima de uma pedra, aparentemente morto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, verificou que o condutor estava sem sinais vitais. Sendo assim, foi acionado o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate do corpo.

Durante a ação, os socorristas aventaram a possibilidade de a vítima não estar usando capacete no momento da queda. Confirmando o óbito, coube ao Instituto Médico Legal (IML) recolher o corpo.

Com as informações prestadas pela testemunha, que inclusive disse não saber se a vítima teria consumido bebidas alcoólicas, a Polícia Civil (PC) deve investigar quais as circunstâncias que resultaram na morte do jovem.