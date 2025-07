Goiânia receberá festa que vai tocar apenas músicas que fizeram sucesso em filmes e séries da Disney

A Night To Remember” promete nostalgia e animação com hits que marcaram a infância e adolescência

Da Redação - 10 de julho de 2025

Festa em Goiânia celebrará músicas que fizeram sucesso em filmes e séries da Disney. (Foto: Reprodução)

Prepare a voz e o coração nostálgico: Goiânia vai receber uma festa temática totalmente dedicada ao universo Disney.

A “A Night To Remember” acontece no dia 03 de outubro e promete reunir fãs de todas as idades em uma noite para cantar, dançar e reviver os grandes sucessos da infância e adolescência.

A proposta da festa é simples: tocar apenas músicas de filmes, séries e artistas da Disney, com foco especial nos clássicos do Disney Channel, desenhos animados e produções que marcaram gerações.

O evento, que já passou por diversas cidades do Brasil, é organizado por fãs apaixonados pela magia da Disney e agora chega à capital goiana com a promessa de emocionar o público.

A celebração reúne trilhas de produções como High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana, O Rei Leão, A Pequena Sereia, Frozen, Enrolados, entre muitos outros sucessos inesquecíveis.

Ingressos e mais informações estão disponíveis no perfil oficial do evento: instagram.com/d1sneypartybr

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!