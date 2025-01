Em menos de 24h, clube goiano demite treinador e já anuncia novo substituto

Azulão do Vale realizou troca de comandantes após segunda rodada do Campeonato Goiano

Paulo Roberto Belém - 20 de janeiro de 2025

Márcio Goiano já comandou várias equipes em Goiás. (Foto: Divulgação/Goianésia EC)

Durou duas rodadas o comando do treinador Augusto Fassina na equipe do Goianésia, que disputa o Campeonato Goiano de Futebol. No lugar, entra Márcio Goiano, que já trabalhou no estado como treinador.

Demissão e contratação tiveram intervalo de menos de 24h. Fassina foi desligado logo após a derrota do Azulão do Vale por 3 a 0 para a equipe da Jataiense, na noite deste domingo (19).

Na prática, ele comandou o Goianésia somente na primeira partida, contra o Inhumas, quando também perdeu, pelo placar de 1 a 0. Ele foi expulso e cumpriu suspensão automática na segunda rodada.

Já o novo treinador, Márcio Goiano, foi anunciado ainda na manhã desta segunda-feira (20). Em Goiás, ele já trabalhou no Aparecidense, Centro Oeste, Goiás, Goiatuba, Jataiense e Vila Nova. Será a quinta atuação de Márcio comandando um time do interior goiano.

Ainda no currículo do professor, há passagens por equipes de destaque do futebol brasileiro, como Red Bull Brasil, Criciúma, Figueirense e Náutico. No ano passado, o treinador trabalhou na liderança do Centro Oeste de Nerópolis.