Ex-procurador geral de Goiânia é nomeado Diretor Legislativo na Câmara

José Carlos Issy substitui Gabriela Tejota, que vai atuar na gestão de Sandro Mabel

Pedro Hara - 20 de janeiro de 2025

José Carlos Issy, ex-procurador geral de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Ex-procurador-geral de Goiânia na gestão do prefeito Rogério Cruz (SD), José Carlos Issy, será o novo Diretor Legislativo da Câmara Municipal. A nomeação foi publicada na edição da última sexta-feira (17) do Diário Oficial do Município (DOM).

Issy substitui Gabriela Tejota, que deixou o cargo após ser nomeada para a Casa Civil na gestão de Sandro Mabel (UB) na capital.

Quem também foi desligado oficialmente do Legislativo foi Kowalsky Ribeiro, exonerado da função de procurador-geral da Casa – conforme publicação da edição de sexta-feira do DOM.

Kowalsky foi eleito para o cargo de Conselheiro Estadual na chapa encabeçada por Rafael Lara Martins, que venceu as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Goiás (OAB Goiás) em novembro de 2024.