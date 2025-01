Governo de Goiás abre vagas para psicólogos e assistentes sociais com salário inicial de R$ 6,1 mil

Prazo de inscrições gratuitas tem início nos próximos dias

Natália Sezil - 20 de janeiro de 2025

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Goiás. (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds) lançou o edital para um processo seletivo que busca preencher vagas para psicólogos e assistentes sociais em Goiânia.

No total, são 14 vagas, distribuídas entre os cargos de Assistente Social Pleno e Psicólogo Pleno, mais formação de cadastro reserva. Os salários iniciais para ambos é de R$ 6.186,20.

O prazo de inscrições tem início na próxima quinta-feira (23) e se estende até o dia 31 de janeiro. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online, por meio de um formulário.

A seleção acontece em duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

As vagas são temporárias, com duração de três anos e possibilidade de prorrogação por mais dois anos. A divulgação do resultado definitivo está prevista para 27 de março.

Informações como as atribuições de cada cargo e outros detalhes podem ser conferidos no edital.