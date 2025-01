Steve Bannon diz que pedirá sanções contra o Brasil por impedir Bolsonaro de ir à posse

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump e um dos principais expoentes da extrema direita, afirmou no domingo (19) à Folha de S.Paulo que pedirá ao próximo secretário de Estado, Marco Rubio, que tome atitudes contra o Brasil devido à ausência de Jair Bolsonaro (PL) na posse do republicano.

Bannon organizou um evento no final de semana para representantes da direita no mundo e tinha Bolsonaro como convidado especial. No lugar do ex-presidente, compareceram deputados brasileiros, entre eles Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Bannon defende a volta do ex-presidente ao poder e chama o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de corrupto.

“Eu não falo pelo presidente Trump, mas as pessoas do movimento Maga [sigla em inglês para o principal slogan de Trump “faça a América grandiosa novamente”] amam Bolsonaro. A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz [Moraes] para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos”, disse.

“Eu vou conversar com o senador Marco Rubio, sou muito próximo dele, quando ele tomar posse amanhã [nesta segunda], e dizer: precisamos tomar uma atitude sobre isso”, afirmou.

Bannon era um dos principais aliados de Trump. Ele ficou preso por quatro meses, de julho a outubro do ano passado, cumprindo pena após se recusar a entregar documentos e testemunhar perante um comitê da Câmara que investigava a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump, no dia 6 de janeiro de 2021.