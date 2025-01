Vingança: homem é preso sob suspeita de matar ex-sogros após término de relacionamento

Suspeito teria agido com ajuda de um comparsa, que já tinha passagens pela polícia

Paulo Roberto Belém - 20 de janeiro de 2025

Suspeito foi preso em Luziânia (Foto: Divulgação/PCGO

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso pela Operação Álibi da Polícia Civil neste domingo (19) em Luziânia, suspeito de ser o autor dos assassinatos da mãe e do padrasto da ex-companheira, ocorrido na antevéspera do Natal do ano passado.

A ele, são atribuídas investigações sobre a prática dos crimes de feminicídio e homicídio qualificado consumados, que foram praticados no dia 23 de dezembro de 2024, em um assentamento na região rural de Cristalina.

As vítimas, uma idosa de 68 anos e um homem de 59 anos, foram golpeadas diversas vezes na cabeça com um facão.

A tese divulgada pela polícia aponta que a motivação dos crimes seria por conta do suposto fim do relacionamento entre o suspeito e a filha da senhora de idade. A ação teria tido a ajuda de um comparsa, já preso anteriormente.

Além dos assassinatos, o suspeito, agora preso, também responderá pelos crimes de fraude processual e adulteração de veículo.

Ele foi encaminhado para a delegacia pelo Grupo Especial de Investigação Criminal de Cristalina (GEIC) – 5ª DRP, que efetuou a prisão no Parque Estrela Dalva IX, Jardim Ingá, em Luziânia, estando, agora, à disposição do Poder Judiciário.