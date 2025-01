Após golpes, Saneago muda formato para emissão de segunda via: veja passo a passo

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2025

Contas de água. (Foto: Reprodução)

A Saneago retirou a opção de emissão de segunda via de débitos do próprio site, de modo que agora essa solicitação só pode ser feita mediante login. A mudança teria ocorrido para reforçar a segurança contra golpes digitais. Agora, os clientes devem realizar cadastro na Agência Virtual ou no aplicativo da companhia para acessar o serviço.

Segundo a empresa, as plataformas são seguras e projetadas para proteger os dados dos consumidores e o cadastro abrange todas as contas vinculadas ao titular. No entanto, a Saneago alerta para a importância de acessar apenas os canais oficiais: o site www.saneago.com.br ou o aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e App Store.

Esse cuidado evita o risco de acessar páginas fraudulentas e cair em golpes. Com o login, o cliente ganha acesso a uma variedade de serviços, incluindo consulta de protocolos, solicitação de desobstrução de esgoto, religamento de água, comunicação de falta d’água e vazamentos, além de emissão de Certidão Negativa de Débitos e histórico de consumo.

Outra vantagem é a possibilidade de aderir à fatura digital, enviada mensalmente para o e-mail cadastrado. A Saneago também disponibiliza outros canais oficiais de atendimento para atender às demandas dos clientes. Entre eles, destacam-se a Central de Atendimento pelo telefone 0800 645 0115, o WhatsApp pelo número (62) 3269-9115, e mensagens privadas nas redes sociais oficiais da companhia (Instagram, X e Facebook).

A empresa reforça que todos os contatos devem ser realizados exclusivamente por esses meios para evitar interações fraudulentas. Caso o cliente prefira atendimento presencial, ele pode recorrer às unidades do Vapt Vupt. Para isso, é necessário agendar previamente pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

O agendamento busca organizar o fluxo de atendimento e garantir maior comodidade aos usuários. A iniciativa da Saneago visa proteger os consumidores contra golpes ao mesmo tempo, em que oferece uma gama de soluções digitais e presenciais.