Gracinha Caiado anuncia primeira unidade do Restaurante do Bem em Aparecida de Goiânia

Espaço servirá até 1,2 mil refeições diárias para famílias em situação de vulnerabilidade social

Pedro Hara - 20 de janeiro de 2025

Leandro Vilela, Gracinha Caiado e Lana Bezerra, primeira-dama de Aparecida. (Foto: Rômullo Carvalho)

Gracinha Caiado anunciou, nesta segunda-feira (20), a primeira unidade do Restaurante do Bem em Aparecida de Goiânia. A inauguração está prevista para abril deste ano.

O espaço funcionará na Avenida Independência, uma das principais vias da cidade, e servirá até 1,2 mil refeições diárias para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Prefeito de Aparecida, Leandro Vilela (MDB) celebrou a chegada de mais um equipamento público na cidade, que já conta com o restaurante popular, no Jardim Tropical.

“A inauguração do Restaurante do Bem é um marco que pedi durante a campanha e que agora se tornará realidade, beneficiando milhares de pessoas com alimentação de qualidade diariamente”, afirmou Vilela.

Aparecida receberá a 16ª unidade do Restaurante do Bem, que já está instalado em 12 cidades.

Além da cidade da Região Metropolitana, Goiânia (02 unidades), Anápolis (02 unidades), Rio Verde, Luziânia (02 unidades), Águas Lindas, Valparaíso, Caldas Novas, Jaraguá, Goianésia, Minaçu, Santo Antônio do Descoberto e Quirinópolis também contam com o local para alimentação.