Dominguinhos anda ressentido pelos corredores da Câmara após ser derrotado por Andreia

Postura nos bastidores difere da adotada oficialmente pelo pedetista

Pedro Hara - 21 de janeiro de 2025

Domingos Paula, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Nascido no mês de junho, o ex-presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PDT), é o puro suco do signo de gêmeos.

Duas caras, à frente da nova mandatária da Casa, Andreia Rezende (Avante), se mostra respeitoso e cheio de elogios. Mas pelas costas e nos corredores, adota uma postura mais rabugenta e saudosista.

Quem circula pela Câmara afirma que, durante as andanças, Dominguinhos relembra o biênio em que presidiu o Legislativo e as benfeitorias que trouxe aos servidores no período.

Outro ponto ao qual Domingos Paula se apega é o carinho dos efetivos e comissionados da Câmara, uma vez que projetos que beneficiaram a categoria foram aprovados durante sua gestão.

“Ele ainda está ressentido pela derrota”, afirmou um servidor ouvido pela Rápidas. “Em três meses acaba esse amor”, emendou um vereador.