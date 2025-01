OAB se nega a dizer se abriu procedimento contra advogada que fez acusações contra ex-namorado policial

Casal viralizou nas redes sociais após suposta traição

Pedro Hara - 21 de janeiro de 2025

Casal se separou após a traição. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

À Rápidas, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Goiás (OAB-GO) se negou a informar se abriu procedimento interno contra a advogada Jordane Mota, que fez acusações contra o ex-namorado, o soldado da Polícia Militar (PM), Lucas Bandeira.

Em nota enviada à coluna, a entidade classista pontuou que “não comenta casos relacionados à vida pessoal e privada de seus inscritos” e que Jordane “não integra nenhuma comissão da gestão 2025/2027”.

No entanto, a OAB-GO afirmou que “repudia quaisquer manifestações discriminatórias e mantém um compromisso firme com a promoção da igualdade, respeito e justiça, zelando sempre pelo cumprimento dos princípios éticos e legais que regem a profissão”.

Relembre a situação envolvendo Jordane e Lucas Bandeira

Jordane fez uma série de publicações nas quais afirmou que Lucas a traiu com o gerente de uma famosa pousada de Pirenópolis. Segundo a advogada, o então namorado trocava ‘serviços’ sexuais por dinheiro, sendo bancado pelo pirenopolino e recebendo presentes ‘anônimos’.

As informações teriam sido passadas por um detetive contratado por um dentista que também se relacionava com o gerente da pousada e havia desconfiado da infidelidade de seu amado.

Após as publicações feitas por Jordane, Lucas a ironizou nas redes sociais: “Queria saber por que não tenho dinheiro, mesmo sendo bancado”, escreveu ele.

Ele também alfinetou a ex-namorada: “É muito fácil não aceitar o término do relacionamento, né?”.

Confira na íntegra o posicionamento da OAB Goiás

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) informa que não comenta casos relacionados à vida pessoal e privada de seus inscritos. Até o momento, a advogada não integra nenhuma comissão da gestão 2025/2027. As comissões em questão ainda não foram empossadas para a nova gestão. Contudo, vale ressaltar que a OAB-GO repudia quaisquer manifestações discriminatórias e mantém um compromisso firme com a promoção da igualdade, respeito e justiça, zelando sempre pelo cumprimento dos princípios éticos e legais que regem a profissão.