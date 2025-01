Onde assistir Goiás x Goiânia pelo Goianão nesta quarta-feira (22)

Equipes ainda não conseguiram vencer na competição e se encontram na metade de baixo da tabela

Augusto Araújo - 21 de janeiro de 2025

Goiás e Goiânia se enfrentam nesta quarta-feira (22). (Foto: Divulgação/ GEC / Goiânia E.C.)

Ainda sem engrenar no Campeonato Goiano, o Goiás enfrenta o Goiânia pela terceira rodada da competição, nesta quarta-feira (22).

O jogo está previsto para começar às 19h30, no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, na capital goianiense. Victor Lucas Pereira irá comandar a equipe de arbitragem.

Na última rodada, o Esmeraldino teve um empate sem gols com a equipe do CRAC, mesmo jogando em casa. O resultado, visto como negativo, vem logo após uma derrota para o Goiatuba, por 2 a 1, na estreia do Goianão.

Dessa forma, o Alviverde se encontra em 10º lugar, logo acima da zona de rebaixamento da competição.

Já o Galo Carijó perdeu para o Atlético no “Clássico Vovô”, realizado no último domingo (19). Rhaldney e Janderson balançaram as redes para o Dragão.

Com isso, o Goiânia segue sem pontuar e se encontra em 11º na tabela, abrindo a zona de rebaixamento do Goianão.

A TBC fará a transmissão do duelo pela TV aberta. Além disso, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.