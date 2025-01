De olho na carteira: moeda de 10 centavos pode valer até R$ 300

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções está alta

Magno Oliver - 22 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Wellington Novos colecionadores)

Você guarda moedas na bolsa, carteira ou em casa? É raro andar com moedas hoje em dia, por conta das novas tecnologias e meios digitais de pagamento. Quem ainda tem, está com um tesouro em mãos.

Se você é uma daquelas pessoas que guardam e tem algum modelo com fabricação de data mais antiga ou edição especial, saiba que pode conseguir uma grana boa no mercado de coleções.

No universo numismático de colecionadores, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores impressionantes pagos pelos colecionadores.

Dessa forma, algumas linhagens de R$ 0,10 de 1994, como datas comemorativas do sistema monetário brasileiro, ganharam fama entre os colecionadores que a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a mais de R$ 300.

Ela tem um passado que remonta aos primórdios da cunhagem de moedas raríssimas, e o que a torna mais rara é que essa fabricação saiu com poucas unidades.

De olho na carteira: moeda de 10 centavos pode valer até R$ 300

Existem hoje, segundo o catálogo de moedas, 640.682.000 unidades dos exemplares. O item apresenta na sua estrutura um design ainda mais elaborado, com elementos que simbolizam o lançamento do Plano Real na economia brasileira.

Além disso, o alto valor dela se dá por ser da linhagem do período imperial, trazendo a efígie da República e os ramos de louro estilizados. Dessa forma, a moeda tem pouca tiragem de exemplares por circunstâncias históricas.

A moeda cunhada em aço maciço e com peso em média de 3,59g é ofertada em sites especializados em coleções raras em bonificações de R$ 100 a mais de R$ 300.

Essas linhas comemorativas ainda podem ser encontradas em circulação, oferecendo uma oportunidade lucrativa para quem as possuir.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração em seus catálogos especializados.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @Deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: Plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: Lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: Plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: Essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Confira o vídeo completo:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!