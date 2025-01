Goiânia recebe campeonato nacional de sinuca com presença inédita do Baianinho de Mauá

Organização também negocia com a Federação de São Paulo para garantir que o campeão da etapa goiana tenha a oportunidade de disputar um qualify

Samuel Leão - 22 de janeiro de 2025

Famoso nacionalmente, Baianinho de Mauá marcará presença inédita em Goiânia. (Foto: Reprodução/Facebook)

Goiânia será palco do 1º Nacional de Sinuca, evento que promete movimentar o cenário esportivo entre os dias 14 e 16 de março. A grande atração será a participação inédita do Baianinho de Mauá, um dos nomes mais reconhecidos do Brasil na modalidade. Além da competição oficial, o atleta fará desafios especiais contra outros jogadores, que ainda estão em fase de seleção.

A expectativa é alta entre os amantes do esporte, já que essa será a primeira vez que Baianinho competirá na capital goiana. O evento pode se tornar um marco para Goiás, atraindo jogadores de diversas partes do país. Em 2024, um evento semelhante, reunindo grandes nomes como Maicon de Teixeira de Freitas e o próprio Baianinho, ocorreu em Anápolis.

A organização também negocia com a Federação de São Paulo para garantir que o campeão da etapa goiana tenha a oportunidade de disputar um qualify – etapa qualificatória, em terras paulistas, com passagens, hospedagem e uma premiação em dinheiro.

No entanto, muitos ainda confundem a modalidade com a sinuquinha, variação mais comum em bares e botecos. Enquanto a sinuca oficial é mais popular fora do país, contando com mesas de maior porte e seguindo regras internacionais, a sinuquinha é quem manda nas competições nacionais -e é a preferida do Baianinho e será jogada no campeonato.

Os organizadores ainda buscam definir o local das partidas, que deverão ser realizadas em um ginásio de Goiânia com estrutura para receber jogadores e público. A expectativa é que o evento reúna atletas de alto nível, além de oferecer aos espectadores a chance de acompanhar de perto partidas eletrizantes.

Baianinho de Mauá, que ganhou fama nacional pelo talento e pela frieza nos desafios, vem conquistando cada vez mais espaço no esporte. Com partidas são acompanhadas por milhares de fãs, tanto presencialmente quanto por meio de transmissões online – o que permite ser acompanhado em diversas regiões do país.

Mais informações sobre inscrições, premiação, regulamento e programação completa devem ser divulgadas nos próximos dias.