Mulher é liberada na delegacia após ser flagrada com quase 13kg de cocaína em Anápolis

Delegado plantonista entendeu que ela apenas recebeu a mercadoria para o filho, mesmo tendo admitido que recomendou que ele não dormisse em casa por medo denúncias da vizinhança

Pedro Hara - 22 de janeiro de 2025

Equipe da BP Cães foi quem abordou a suspeita. (Foto: Reprodução)

A Direção Geral da Polícia Civil de Goiás endossou a decisão do delegado Cleiton Lobo, plantonista da Central de Flagrantes de Anápolis, de liberar uma mulher de 56 anos, flagrada com quase 13kg de cocaína.

Em nota enviada à coluna, a PC afirmou que a decisão “foi tomada com base na convicção técnico-jurídica do delegado responsável”.

Ainda segundo o documento, “a atuação dos delegados de polícia é pautada pela legislação vigente e pela análise criteriosa das circunstâncias apresentadas em cada ocorrência”.

O caso foi registrado no final da tarde da última terça-feira (21), na Vila Góis, bairro nobre da cidade.

Rápidas apurou que a abordagem foi realizada por uma equipe da BP Cães, após denúncia anônima. Durante patrulhamento pelo setor, os policiais encontraram a suspeita com uma caixa na mão.

À Polícia Militar, a mulher afirmou que apenas recebeu a mercadoria para o filho, de 30 anos. No entanto, ela disse saber que a caixa continha algo ilícito.

A mulher estava com 11 pacotes de cocaína, com 13kg no total. O entorpecente estava envolto em bexigas, pó de café e plástico filme, na tentativa de inibir o odor.

Por ter conhecimento de que se tratava de algo ilegal, ela disse que recomendou ao filho que não dormisse em casa, com medo de que fosse denunciado por tráfico de drogas por alguém do setor.

Conduzida à Central de Flagrantes, ela relatou que recebeu a encomenda dos Correios e logo em seguida foi abordada pela PM. À PC, a suspeita negou que disse aos policiais que sugeriu que o filho não pousasse em casa.

Confira na íntegra a nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Goiás informa que a decisão de não lavratura de flagrante no caso apresentado foi tomada com base na convicção técnico-jurídica do delegado responsável.

Ressaltamos que a atuação dos delegados de polícia é pautada pela legislação vigente e pela análise criteriosa das circunstâncias apresentadas em cada ocorrência. No caso em questão, a decisão considerou os elementos fáticos e jurídicos disponíveis no momento, em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro.

Goiânia-GO, 22 de janeiro de 2025.

Gerência de Comunicação da Polícia Civil de Goiás/PCGO