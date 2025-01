Com mais de 20 mil multas ano passado, veja as infrações mais comuns em Goiânia

As ocorrências foram registradas pelos mais de 100 agentes habilitados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), responsáveis por fiscalizar as vias da capital.

Ao G1, a GCM pontou a conduta de’ conduzir o veículo com o braço de fora’ como uma das mais frequentes, resultando em 4.150 infrações.

‘Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança’ foi o segundo maior incidente, com 3.810 registros.

A terceira posição do levantamento foi marcado pela prática de ‘conduzir o veículo com elementos de identificação falsificados ou violados’, o qual contou com 2.880 notificações.

Outra infração recorrente foi usar ‘calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais’, resultando em 2.109 registros.

Por fim, a 5ª maior infração revelada pela GCM foi ‘transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais, etc.’, sendo 1.966 infrações.

Segundo a corporação, houve mais de 1,5 mil registros de ocorrências durante o ano, os quais ocorreram em mais de 2,4 mil patrulhamentos e mais de 2 mil abordagens.

Apesar disso, a instituição relembrou que os registros não se limitam às multas, uma vez que tem como principal intuito garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos da Região Metropolitana de Goiânia.