Morte de empresária grávida de 33 semanas gera comoção nas redes sociais

Última postagem de Miriã foi um reels com um hino simbolizando o desejo de ir para o Céu

Davi Galvão - 23 de janeiro de 2025

Miriã faleceu na madrugada desta quarta-feira (22). (Foto: @miria_garces_)

O falecimento da empresária goianiense Miriã Garces, sócia-proprietária da loja de roupas Essencily, na Região da 44, em Goiânia, tem gerado bastante comoção nas redes sociais.

Miriã, que estava grávida de 33 semanas, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), após passar por complicações durante uma cirurgia de emergência. Durante a operação, a equipe médica também percebeu que o bebê já estava sem vida.

No perfil pessoal da empresária, vários comentários e mensagens de carinho foram publicados na última postagem, feita no dia 09 de janeiro, no formato de reels.

O vídeo retrata um dia chuvoso e é acompanhado na música e legenda pelo hino “O Exilado”, número 36 da Harpa Cristã, que fala sobre o desejo de ir para o céu, um lugar livre dos problemas terrenos e próximo a Deus.

“A canção revela o mistério da nossa alma. E nos versos desta canção, podemos entender a mensagem da nossa querida irmã Miriã!”, escreveu um internauta.

“Não consigo sair desse vídeo… Como se no nosso inconsciente Deus revelasse a nossa Páscoa. Mas com a pureza, a tranquilidade que tudo estará sob controle. Que a fé na vida eterna nos leve ao encontro de Jesus, e numa separação momentânea de quem amamos!”, publicou outro.

Nos stories, a empresa também compartilhou diversas mensagens de carinho e apoio enviadas por amigos, clientes e colaboradores que conheceram a empresária.

“Tenho certeza de que Deus te recebeu de braços abertos, você era incrível e toda vez que te via na loja em mil anos era sempre um abraço carregado de carinho e saudade, ser sua amiga e virar uma das suas primeiras clientes fieis foi uma honra, descanse em paz com a sua princesa”, desejou uma usuária.