Onde assistir Volta Redonda x Flamengo pelo Campeonato Carioca neste sábado (25)

Bola vai rolar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), a partir das 16h30

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2025

Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (25). (Foto: Divulgação/CRF/ VRFC)

Após passar alguns sufocos jogando com a equipe alternativa, o time principal do Flamengo volta a campo neste sábado (25), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

A bola vai rolar no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), a partir das 16h30.

O Aurinegro faz uma das melhores campanhas no torneio até o momento, ocupando a segunda colocação do ranking geral. Isso porque, após estrear com derrota, venceu três partidas seguidas.

A mais recente foi contra o Botafogo. Gabriel Bahia e Bruno Santos balançaram as redes para o Volta Redonda, enquanto Matheus Nascimento descontou para o Glorioso.

Por outro lado, o Rubro-Negro, que passou as três primeiras rodadas sem vencer, finalmente conseguiu triunfar diante do Bangu.

E que triunfo: 5 a 0 no placar! Carlinhos (duas vezes), Guilherme, Wallace Yan e Felipe Teresa fizeram os gols da partida, que foi a última do time alternativo.

Com isso, o Flamengo saltou da 11ª colocação para 5º, com quatro pontos conquistados. Com o retorno da equipe principal, a expectativa é de que o clube continue subindo na tabela nos próximos jogos.

A Rede Globo exibirá a partida em TV aberta para os estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Sergipe, Maranhão, Piauí, a Região Norte (exceto Tocantins) e Juiz de Fora (MG).

Já os demais estados deverão assistir o confronto por meio dos canais à cabo do Sportv, Premiere (pay-per-view) ou pela plataforma online Globoplay (streaming).