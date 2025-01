Presunto na geladeira: descubra o tempo máximo de conservação

Consultora e especialista em assuntos de alimentação explicou direitinho como isso funciona

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Cleide Martins)

Sejam nas refeições, receitas, salgados ou café da manhã, o presunto é um alimento muito consumido pelos brasileiros para os mais diversos momentos e fins.

No entanto, presunto é bom, é gostoso de comer, só que, com o tempo, ele vai perdendo a qualidade da textura e o sabor. A peça fria é muito complexa de se armazenar na geladeira.

Acontece que com o tempo, ele começa a produzir uma espécie de resíduo pegajoso. Isso sem contar também que as fibras que possui começam a endurecer e ficar com um cheiro muito desagradável. Mas afinal, como saber o tempo certo de armazenamento do presunto?

O perfil no Instagram da Consultora e Mentora de Negócios de Alimentação @IulyMaia viralizou nas redes sociais. Ela se destacou ajudando os internautas com a resposta definitiva para esse questionamento.

Na legenda da postagem, ela diz: “tenho certeza que o presunto fica dias aí na sua geladeira e quando você vai comer, nem lembra mais quando abriu.”

“Mesmo que ele não apresente cheiro ou característica ruim, o produto pode estar contaminado. Se ele já estiver mais unido que o normal, e com manchinhas brancas, não lave ou retire a parte ruim do produto, descarte tudo!”, reforça a especialista.

E traz a explicação para quantos dias devemos consumir o frio: “leia no rótulo, quantos dias é permitido consumir o produto após aberto. Presunto vai em média de 3 a 5 dias no máximo”, finaliza.

Confira o vídeo completo com a dica:

