Cantor sertanejo grava vídeo pedindo que Sandro Mabel conserte “cratera” em rua de Goiânia

Artista chegou a exibir o que população usou como sinalizador da irregularidade na pista, a fim de evitar acidentes

Paulo Roberto Belém - 24 de janeiro de 2025

Cantor gravou vídeo pedindo conserto do buraco (Foto: Captura)

Não está fácil para ninguém. Nem mesmo para João Bosco, da dupla sertaneja João Bosco e Gabriel, que foi o personagem de um vídeo, publicado nesta sexta-feira (24), reclamando sobre um buraco aberto em uma via do Parque Amazônia, região Extremo Sul de Goiânia.

Ao invés de cantar a música que é hit da carreira, “Alô Ex-amor”, o cantor narrou a situação pedindo uma ação do prefeito São Mabel (UB) no local. “Olha o tamanho dessa cratera”, sinalizou, informando o que a população tinha colocado para evitar acidentes.

Moradores da região colocaram um objeto que tem o aspecto de uma máquina de lavar roupas para sinalizar a situação.

Não se sabe se o chefe do Executivo Goianiense acompanhou a reivindicação do artista, mas a Secretaria de Infraestrutura da Capital (Seinfra) indicou que o reparo do buraco será realizado na próxima semana.

“Uma equipe foi designada para fazer a manutenção do asfalto da Rua São Luiz, no Parque Amazônia, até sexta-feira (31)”, disseram em nota ao Portal 6.