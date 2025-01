Placa chama atenção de clientes por erro “exótico”

Pequeno descuido viralizou recado simples de apenas duas palavras

Natália Sezil - 24 de janeiro de 2025

Recado é simples e direto, indicando onde é possível obter o item. (Foto: Reprodução)

Com apenas duas palavras, uma placa compartilhada no Instagram viralizou não por um conteúdo inusitado ou surpreendente, mas por um motivo muito mais simples: um pequeno descuido.

O recado postado pelo perfil @placashistoria é comum e informativo, indo direto ao ponto: aponta para uma casa e indica que ali é possível comprar peixe.

Apesar disso, o comércio fica em segundo plano. Isso porque a placa embaralha as palavras, escrevendo “vende peixe-se”, em vez de “vende-se peixe”.

Com mais de 1,5 mil curtidas, a publicação também reuniu diversos comentários rindo do erro de gramática. Uma internauta anunciou: “eu não quero me peixar não”.

Enquanto isso, outro relembrou que o problema às vezes é frequente: “todo dia uma regra de três para ler placas”. Já um terceiro usuário brincou com uma referência: “loja do Aquaman”.