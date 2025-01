6 dicas para esquecer um ex-amor que quem terminou recentemente precisa saber

Esse processo não acontece da noite para o dia, mas a cada pequeno passo você estará mais perto de se sentir bem novamente

Pedro Ribeiro - 26 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/RDNE Stock project)

Se você terminou recentemente e está tentando esquecer um ex-amor, saiba que não está sozinho.

Superar o fim de um relacionamento é uma das experiências mais difíceis que se pode enfrentar.

Contudo, com as estratégias certas, é possível superar essa fase e seguir em frente com mais leveza e confiança.

6 dicas para esquecer um ex-amor que quem terminou recentemente precisa saber

1. Aceite seus sentimentos

Antes de mais nada, reconheça que sentir tristeza, saudade ou até mesmo raiva do seu ex-amor é normal.

Esses sentimentos fazem parte do processo de cura. Não tente reprimi-los.

Permita-se sentir e, com o tempo, eles vão diminuir.

2. Evite contato desnecessário

Pode parecer difícil no começo, mas limitar o contato com o ex-amor é essencial.

Isso inclui redes sociais, mensagens e encontros casuais.

Dê espaço para si mesmo reconstruir sua vida sem influências externas.

Se possível bloqueie a pessoa em todas as redes.

3. Mantenha-se ocupado

Preencher sua rotina com atividades é uma ótima forma de afastar os pensamentos sobre o passado.

Que tal começar aquele curso que você sempre quis fazer?

Ou explorar um novo hobby? Além de distrair a mente, você vai se sentir produtivo.

4. Cerque-se de pessoas queridas

Amigos e família são grandes aliados nesse momento.

Converse, desabafe e permita-se receber apoio.

Você vai perceber como é importante ter companhia para se sentir acolhido e menos solitário.

5. Pratique o autocuidado

Cuide de si mesmo com carinho.

Invista em momentos de relaxamento, como um banho quente, uma caminhada ao ar livre ou até mesmo uma sessão de cinema em casa.

Pequenas coisas podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar e fazem você esquecer seu ex-amor mais rápido.

6. Confie no processo

A recuperação pode ser lenta, mas confie que ela está acontecendo.

Cada dia é um passo em direção a uma versão mais forte e mais feliz de você.

Respeite o seu tempo e lembre-se: tudo passa.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!