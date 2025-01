6 jogadores com nomes inusitados atuando no Goianão 2025

Atletas chamam atenção não só pelo desempenho dentro de campo

Pedro Hara - 26 de janeiro de 2025

Shaylon e Halls são algumas das atrações do Campeonato Goiano. (Foto: Bruno Corsino/ACG e Comunicação Vila Nova)

Janeiro marca o início do calendário do futebol brasileiro. Durante os primeiros meses do ano, torcedores vão viver as primeiras alegrias e também passar por frustrações com as partidas nos Campeonatos Estaduais.

Além dos torcedores, este momento também é aguardado por diversos jogadores, que podem mostrar serviço, seja na tentativa de conseguir um contrato melhor ou uma transferência para outro clube.

Manter um bom desempenho dentro de campo é essencial, mas outros também chamam a atenção por outros aspectos, como o nome ou apelido.

Pensando nisso, o Portal 6 separou seis atletas com nomes inusitados que estão atuando no Goianão 2025. Confira:

1. Halls – Vila Nova

Revelado pelo Vasco da Gama, Halls está no Vila Nova desde 2024. Durante a apresentação no Vila, ele explicou a origem do sobrenome, que foi dado pelo pai.

“Meu pai é muito fã da bala. E ele tentou colocar isso no meu nome acreditando que um dia eu faria sucesso. Acabou dando certo. O meu nome é Hedhe Halls. O meu irmão é Henrique Halls e joga no Bragantino. É a família Halls e acabou dando resultado”, disse na ocasião.

2. André Mensalão – Goiatuba

Natural de Ananindeua, no Pará, André Mensalão tem 34 anos e atua no meio de campo. No Campeonato Goiano defende as cores do Goiatuba.

Segundo André, em entrevista para o UOL, o apelido nasceu em 2005, no auge do escândalo do Mensalão, em Brasília.

Durante um teste em Ananindeua, ele levou uma camisa do PT para usar, já que cada atleta deveria levar os próprios equipamentos. Quando foi chamado, havia outro André, para diferenciar os xarás, o treinador o chamou de Mensalão, por conta do episódio.

Esta é a primeira vez que o jogador atua em Goiás. Antes de atuar pelo Goiatuba, defendia o FC Telavi, da Geórgia.

3. Diego Bolt – Jataiense

Lateral-direito da Jataiense, Diego Bolt tem 28 anos e também pode atuar no meio de campo.

O apelido é inspirado no velocista jamaicano Usain Bolt, tricampeão olímpico e recordista dos 100m.

Natural de Araguari, Minas Gerais, está na terceira passagem pelo futebol goiano, onde já defendeu Aseev e Aparecida.

4. Shaylon – Atlético Goianiense

Camisa 10 do Atlético, Shaylon é mais um que entra na lista dos nomes diferentões de atletas que disputam o Campeonato Goiano.

Revelado pelo São Paulo, a origem do nome, segundo o próprio atleta, foi uma tentativa da mãe em ousar.

“Shaylon é diferente mesmo, minha mãe ousou (risos). Ela queria uma coisa diferente e não sei de onde saiu essa inspiração toda. E Kallyson é segundo nome ainda, ou seja, ela ousou em dobro”, revelou em entrevista ao portal Lance, em 2017.

5. Hallerandrio – Goiás

Revelado pelo Goiás, Hallerandrio é uma das joias da base esmeraldina. Aos 18 anos, está disputando pela primeira vez o Campeonato Goiano.

Em 2024, Halerrandrio disputou 34 jogos, marcou 13 gols e deu 13 assistências na temporada.

6. Henrique Gigante – Inhumas

Surpresa do Campeonato Goiano, o Inhumas conta com o zagueiro Henrique Gigante, de 25 anos. O apelido se justifica pela altura do atleta, que tem 1,93.

Revelado pelo Água Santa, de São Paulo, ele foi campeão da Divisão de Acesso do Goianão, em 2024, defendendo o próprio Inhumas.