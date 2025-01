Esta é a frequência que você deve lavar o cabelo para manter os fios saudáveis

Estudo revelou quantas vezes na semana é o ideal para manter o couro cabeludo saudável

Pedro Ribeiro - 26 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Armin Rimoldi)

Lavar o cabelo faz parte da rotina de higiene de quase todo mundo, mas você já se perguntou qual é a frequência ideal para manter os fios saudáveis?

Muitas pessoas têm essa dúvida, e a resposta pode depender de vários fatores, como tipo de cabelo, clima e hábitos pessoais.

No entanto, um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos pode ajudar a esclarecer essa questão.

Esta é a frequência que você deve lavar o cabelo para manter os fios saudáveis

De acordo com a pesquisa, que analisou dois grupos de participantes asiáticos sem condições médicas específicas, a frequência ideal para lavar o cabelo é de 5 a 6 vezes por semana.

Durante o estudo, os cientistas observaram os efeitos da lavagem no couro cabeludo e na saúde dos fios.

Os participantes que lavavam o cabelo nessa frequência relataram maior satisfação com a aparência e a sensação do couro cabeludo em comparação com aqueles que lavavam menos vezes.

Isso significa que todos devem lavar o cabelo 5 ou 6 vezes por semana?

Não necessariamente.

O estudo foi realizado apenas com participantes asiáticos, e suas características capilares podem ser diferentes das dos brasileiros.

Pessoas com cabelos mais finos ou couro cabeludo sensível, por exemplo, podem precisar de uma rotina diferente.

Além disso, fatores como oleosidade, exposição à poluição e uso de produtos capilares influenciam a necessidade de lavagem.

Por isso, o ideal é sempre prestar atenção à resposta do seu cabelo e procurar ajuda profissional caso tenha dúvidas.

Um dermatologista ou cabeleireiro pode avaliar seu tipo de fio e couro cabeludo para indicar a melhor frequência para lavar o cabelo sem prejudicar sua saúde capilar.

Manter um equilíbrio na lavagem ajuda a remover impurezas sem ressecar ou estimular a produção excessiva de oleosidade.

No fim das contas, a melhor rotina de lavagem é aquela que deixa seu cabelo bonito, saudável e confortável.

Se você sente que precisa lavar o cabelo com mais ou menos frequência, ajuste sua rotina conforme necessário e sempre priorize produtos adequados ao seu tipo de fio.

Afinal, cuidar do cabelo é mais do que uma questão estética – é também um hábito essencial para a saúde do couro cabeludo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!