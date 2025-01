Município goiano lança processo seletivo com salários de até R$ 4,5 mil

Vagas serão de caráter temporário e destinadas a candidatos de todos os níveis de ensino

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, cidade no Norte goiano, anunciou a abertura de um processo seletivo que busca preencher temporariamente 38 vagas em todos os níveis de formação, com salários que chegam a R$ 4,5 mil.

As oportunidades são na área escolar, tanto na zona urbana, quanto na zona rural do município. Podem se candidatar profissionais que sejam alfabetizados, tenham ensino fundamental incompleto ou completo, ensino médio, técnico ou superior.

As vagas têm jornada de 30 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.518 a R$ 4.573,10. As inscrições têm início na próxima quinta-feira (30) e se estendem até o dia 03 de fevereiro.

Interessados devem comparecer presencialmente na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Alto Paraíso, no Setor Novo Horizonte, das 08h às 17h, portando os documentos listados no edital.

O processo seletivo é composto por avaliação curricular de cursos e títulos, e experiência profissional. O certame tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado final está previsto para 11 de fevereiro.

Confira as atribuições de cada cargo e outras informações no edital.