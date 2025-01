One Direction pode se reunir para homenagem a Liam Payne no Brit Awards 2025

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Uma das mais prestigiadas premiações da música pop britânica, o Brit Awards prestará uma homenagem ao cantor Liam Payne (1993-2024), encontrado morto no hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina, em outubro do ano passado. O evento 2024, que vai acontecer no 1º de março, pode marcar o reencontro de Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan.

Os ex-integrantes do One Direction estão em conversas sobre a possibilidade de uma participação especial na cerimônia. Segundo informações do jornal britânico The Sun, o quarteto acredita que o reencontro seria um tributo inesquecível ao amigo.

Liam participou e se apresentou várias vezes no Brit Awards ao longo dos últimos anos, tanto com a banda quanto como artista solo. A direção da premiação tem acompanhado de perto as negociações entre Harry, Zayn, Louis e Niall e está animada.

O One Direction foi formado em 2010 no programa The X Factor e rapidamente se tornou um fenômeno global. Durante os seis anos de atividade, o grupo vendeu mais de 70 milhões de álbuns antes de encerrar suas atividades em 2016.