Placa em banheiro chama atenção com proibição inusitada: “atenção!”

Mensagem fixada na parede em frente a um mictório chamou a atenção das pessoas em volta e viralizou nas redes sociais

Magno Oliver - 26 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma placa bem impactante e inusitada colocada no banheiro masculino de um estabelecimento gerou repercussão nas redes sociais e chamou atenção.

Assim, a placa chamava a atenção para alguns tipos de comportamentos referentes ao uso do banheiro pelos clientes considerados inapropriados. Eles cometiam várias atitudes absurdas.

Dessa forma, o aviso acabou sendo implantado para combater o desrespeito e tentar conscientizar os usuários sobre o respeito coletivo e a higiene do lugar.

Uma placa fixada no banheiro de um estabelecimento comercial trouxe algumas mensagens claras e objetivas sobre a importância de respeitar o ambiente. Também lembrou de manter a higiene.

Assim, o quadro abordava um comportamento inadequado de alguns frequentadores: o desrespeito com a higiene do local. Embora seja um tema um tanto delicado, o estabelecimento optou por não economizar nas palavras e mandou o papo reto.

“Atenção, só número um, número 2 não”, dizia a primeira mensagem. O recado inicial foi mandado porque muitos clientes faziam o número “2” e não davam descarga ou mesmo deixavam o banheiro e o vaso muito sujos.

Em seguida, a placa pede para ter mais atenção ao usar o vaso, urinar fora do vaso, manter o banheiro limpo e ter atenção com a descarga. Tudo para manter a boa higiene e uso coletivo com consciência.

A mensagem, que chama a atenção pela linguagem direta, uso de termos “pesados” e pela seriedade, diz:

“Atenção!”

“Só número 1 (referindo-se a fazer xixi), número 2 não (fazer cocô)

Não urine no chão

Após o uso, dê descarga

Mantenha o banheiro limpo

Não suba no vaso sanitário

Não jogue absorvente no vaso

Não jogue papel higiênico no vaso“, finaliza a mensagem.

