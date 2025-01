ANTT autoriza a construção de nova saída para motorista acessar a BR-414, em Anápolis

Concessão foi publicada na edição desta segunda-feira (27) do Diário Oficial da União

Pedro Hara - 27 de janeiro de 2025

Local onde serão realizadas as obras no Monte Sinai. (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a construção de um novo acesso à BR-414, em Anápolis, para os motoristas que saem do Residencial Monte Sinai, região Norte da cidade.

Rápidas teve acesso ao esboço feito pela ANTT, que mostra a construção do acesso no entroncamento no encontro da Avenida Monte Sinai com a Avenida Wasif Helou, na altura do km 436 da rodovia.

A autorização foi publicada na edição desta segunda-feira (27) do Diário Oficial da União (DOU).

O início das obras está condicionado à assinatura de um Contrato de Permissão Especial de Uso (CPEU) entre a Ecovias do Araguaia, responsável pela administração da rodovia, e a 414 Comércio Ltda.

Este acordo vai definir quais serão as responsabilidades e as obrigações de ambas as partes para a realização do projeto, assegurando que todas as normas e exigências sejam cumpridas durante o processo.

Outro documento importante que a 414 Comércio Ltda deverá obter é o de licenciamento ambiental, garantindo que a obra não provoque danos ao meio ambiente.

Intervenções na BR-414

A Prefeitura de Anápolis anunciou, que a partir desta terça-feira (28), terá início a operação de uma nova saída do Recanto do Sol.

A infraestrutura está sendo finalizada para permitir que os motoristas que saem pela Rua Dona Andrelina possam acessar a BR-414 em sentido reto. Desta maneira, quem tiver a Base Aérea como destino, perderá menos tempo no trajeto.

Outra opção que surge a partir das intervenções é o acesso à região onde fica a Grande Jaiara. Ao acessar a 414 pela nova saída, o motorista segue sentido base militar, virando à esquerda na Rua 2.