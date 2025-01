Missionária morre e motorista fica gravemente ferido após carro colidir contra caminhão na BR-070

Socorristas chegaram a se dirigir até o endereço do acidente, mas a vítima não resistiu e faleceu ainda no local

Thiago Alonso - 27 de janeiro de 2025

Veículo ficou destruído com o acidente. (Foto: Divulgação/PRF)

Uma mulher, que fazia parte de um grupo missionário, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito, neste domingo (26), na BR-070, trecho localizado no município de Jussara, região Oeste de Goiás.

A vítima estava em um carro com outras três pessoas, sendo o motorista, de 38 anos, e duas crianças, uma de 4 anos e outra de 2 anos. Ao transitarem pelo km 325 da rodovia, passaram por uma poça d’água e o veículo aquaplanou.

Com a intercorrência, o motorista perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária, na qual passava um caminhão, resultando em uma grave colisão frontal.

Com o impacto, o veículo foi arremessado para um canteiro lateral da rodovia, levando a mulher, de 36 anos, a morrer ainda no local.

O condutor, por sua vez, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o encontrou em estado grave.

As crianças, no entanto, sofreram lesões moderadas e foram encaminhadas para uma unidade de saúde juntamente com homem.

Agora, o caso deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade aos trâmites legais acerca da ocorrência.