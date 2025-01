Onde assistir Vila Nova x CRAC pelo Goianão nesta quarta-feira (29)

Enquanto Colorado é líder da competição, clube de Catalão luta contra rebaixamento

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2025

Vila Nova e CRAC se enfrentam nesta quarta-feira (29). Foto: Roberto Corrêa-VNFC / Matheus Almeida-CRAC)

Após uma acachapante vitória contra o Atlético, o Vila Nova vem embalado para dar continuidade à campanha do Goianão 2025. O próximo adversário é o CRAC, em partida válida pela 5ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h30 desta quarta-feira (29), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, localizado no Setor Central de Goiânia.

No último domingo (26), o Tigrão derrotou o Dragão pelo placar de 3 a 1, jogando no Antônio Accioly, casa do Rubro-Negro campineiro.

O Colorado começou aplicando um 3 a 0, com gols de Igor Henrique, Emerson Urso e Gabriel Poveda. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Caio Dantas descontou para os mandantes da partida.

Com a vitória, o Vila Nova se tornou o líder do Campeonato Goiano, com 10 pontos conquistados em quatro jogos.

Já o Leão se encontra em 10º lugar, logo acima da zona de rebaixamento. Até este momento do torneio, o time somou apenas três pontos.

A partida mais recente, inclusive, foi uma derrota para a ABECAT, por 2 a 0. Thiago Sales e Riquelmo Lima balançaram as redes para a Onça-Pintada de Catalão.

A TBC fará a transmissão exclusiva do confronto, pela rede de TV aberta. Além disso, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.