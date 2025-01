6 idiomas mais difíceis de aprender (o último é o mais complicado)

Algumas línguas são ainda mais difíceis devido à sua gramática, estrutura complexa e sons que não existem no português

Pedro Ribeiro - 28 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lara Jameson)

O ano está só começando e muitas pessoas colocam como um objetivo, aprender um novo idioma.

E claro, aprender uma nova língua é uma excelente atividade para manter o cérebro estimulado.

Só que nem sempre é fácil! Existem idiomas que são os mais difíceis de aprender.

6 idiomas mais difíceis de aprender (o último é o mais complicado)

1. Árabe

O árabe é um dos idiomas mais falados no mundo, mas também um dos mais difíceis para quem não sabe, aprender.

O alfabeto tem 28 letras, muitas das quais mudam de forma dependendo da posição na palavra.

Além disso, há sons guturais que não existem em português. Outra dificuldade é a escrita, que é feita da direita para a esquerda.

2. Japonês

O japonês apresenta um grande desafio devido ao seu sistema de escrita, que combina três tipos de caracteres: hiragana, katakana e kanji.

Os kanjis são símbolos complexos que exigem anos de estudo para dominar.

Além disso, a estrutura da frase é bem diferente do português, tornando a adaptação ainda mais difícil.

3. Basco

O basco é considerado um dos idiomas mais misteriosos. Isso porque ele não tem ligação com nenhuma outra língua conhecida.

Sua gramática é extremamente diferente das línguas europeias, e a estrutura das frases pode parecer confusa para iniciantes.

Para quem quer se desafiar, aprender o basco pode ser uma boa opção.

4. Mandarim

O mandarim é o idioma mais falado no mundo, mas aprender a escrevê-lo e pronunciá-lo corretamente pode ser um pesadelo.

Com milhares de caracteres diferentes e um sistema tonal onde uma mesma palavra pode ter vários significados dependendo da entonação, esse idioma exige bastante dedicação.

5. Húngaro

O húngaro é conhecido por sua gramática complexa e por suas 18 (!) declinações.

Além disso, muitas palavras não possuem equivalente direto em outras línguas, tornando a tradução um grande desafio.

A estrutura das frases também foge do padrão da maioria dos idiomas ocidentais, dificultando ainda mais o aprendizado.

6. Russo

E aqui está o idioma mais difícil de aprender!

O russo tem um alfabeto próprio, o cirílico, que já representa uma barreira inicial.

Mas o real desafio está na sua gramática complicada, com declinações que mudam as palavras dependendo do contexto.

Além disso, a pronúncia pode ser um verdadeiro teste para quem não está acostumado com sons tão diferentes.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!