Anunciado novo concurso para Guarda Civil Municipal com salários de até R$ 13,5 mil, em Goiás

Dos candidatos, é exigido apenas o diploma de conclusão do ensino médio

Davi Galvão - 28 de janeiro de 2025

Vista aérea de Caldas Novas. (Foto: Divulgação/Codego)

A Prefeitura de Caldas Novas anunciou a abertura para o concurso público da Guarda Civil Municipal, com 15 vagas para convocação imediata e 45 para formação de cadastro de reserva.

Não há limite de idade para as vagas e, dos candidatos, é exigido apenas o diploma de conclusão do ensino médio.

O salário inicial da categoria é de R$ 3.100, mas pode chegar a até R$ 13.400, dependendo da função ocupada pelo servidor.

O processo seletivo será organizado pelo Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública (Inep Brasil), conforme divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 21.

A previsão é de que o edital seja publicado ainda no primeiro semestre de 2025.