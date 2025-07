Prefeitura abre processos seletivos em Goiás com salários de até R$ 4 mil; saiba como se inscrever

Vagas são para níveis fundamental, médio e superior

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2025

Candidato preenchendo cartão resposta em concurso (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para dois processos seletivos da Prefeitura de Jussara, em Goiás, com vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

No total, estão sendo ofertadas 108 oportunidades no primeiro edital, para as funções de psicólogo, assistente social, pedagogo, orientador social, entrevistador e oficineiro.

Já no segundo, são 22 vagas destinadas aos cargos de professor PIII, educador físico, monitor, profissional de apoio à inclusão escolar, monitor de transporte escolar, motorista de transporte escolar (categoria “D”) e cozinheira/copeira.

As candidaturas podem ser feitas de forma presencial até o dia 15 de julho, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro de Jussara, das 7h às 13h.

Em ambos os certames, os candidatos serão avaliados em uma única etapa, sendo ela a análise de títulos e de experiência profissional. A validade dos processos será de um ano.

Os selecionados nos processos seletivos podem receber remuneração de até R$ 4 mil. A carga horária varia entre 20 e 44 horas semanais.

Mais detalhes estão disponíveis nos editais, que estão no site da Prefeitura.