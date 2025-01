Empresa começa a retirar decoração de Natal em frente a Prefeitura

Remoção ocorre apesar do calote de R$ 2 milhões dado pela gestão anterior

Pedro Hara - 28 de janeiro de 2025

Decoração de Natal estava instalada em frente ao Centro Administrativo. (Foto: Reprodução)

A empresa Luz de Natal, Projetos e Iluminações LTDA iniciou, nesta segunda-feira (27), a retirada da decoração natalina instalada na frente da Prefeitura de Anápolis.

A remoção dos itens ocorre apesar do calote dado pela gestão do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), que assinou o contrato de R$ 2 milhões, mas não fez a separação do recurso, processo conhecido como empenho.

Rápidas apurou que a retirada indica que a questão deverá ser judicializada. A manutenção da decoração de Natal estaria sendo usada para pressionar a Prefeitura, o que não ocorreu.

Por parte da Administração Municipal, a tendência é de que não haja o pagamento e que a questão seja resolvida na Justiça.