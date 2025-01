Homem que fazia ex-companheira refém é preso em Anápolis

Portal 6 registrou o momento em que o suspeito saiu da casa algemado e foi conduzido para a viatura, acompanhado por diversos militares

Caio Henrique - 28 de janeiro de 2025

Homem foi preso pelas autoridades. (Foto: Portal 6)

O homem que fazia a ex-companheira de refém na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro de Anápolis, saiu da casa e foi preso.

A equipe do Portal 6 está mobilizada no local e registrou o momento em que ele foi retirado, de algemas, e conduzido à viatura. Diversos policiais acompanharam a ação.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estiveram presentes nas últimas horas para intermediar as negociações com o homem.

Logo após a saída dele – com a faca que utilizava para ameaçar a ex – os paramédicos entraram para prestar atendimentos à mulher.

A reportagem confirmou que ela apresentou apenas escoriações e passa bem.

Mais informações a qualquer momento.