Inteligência Artificial e Engenharia de Software desbancam Medicina e se tornam os cursos mais concorridos da UFG

Ranking que revela feito inédito também inclui outras duas graduações oferecidas pelo Instituto de Informática, indicando o avanço e a procura pela área

Natália Sezil - 28 de janeiro de 2025

Instituto de Informática da UFG. (Foto: Divulgação)

Em 2025, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal forma de ingresso em instituições públicas de ensino superior em todo o país, revelou um feito inédito na Universidade Federal de Goiás (UFG): a graduação em Medicina fora do topo dos cursos mais concorridos na instituição.

Na edição deste ano, quem conquistou o título e mostrou a nota de corte mais alta na UFG foi o bacharelado em Inteligência Artificial (IA), seguido por outra graduação na mesma área: a Engenharia de Software.

Medicina, na verdade, só aparece em terceira colocação, marcando uma nota de corte de 798,15 pontos. Esse índice até se aproxima do segundo lugar, que marca 799,89, mas fica distante dos 811,01 calculados para IA.

O cenário revelado pelo Sisu indica a crescente adesão de estudantes da UFG às graduações tecnológicas e computacionais, além da evolução geral da área, uma vez que outros dois cursos do Instituto de Informática (INF) da universidade conquistaram posições no ranking.

Também estão entre as graduações mais concorridas Ciência da Computação, que figura em quarta posição com nota de corte de 781, e Sistemas da Informação, que aparece em sétimo lugar, com 760,44 pontos.

O bacharelado em Direito completa a lista de 2025, aparecendo em quinta colocação, no turno Matutino, e em sexta, no Noturno.

Em comparação com 2024, três graduações oferecidas pelo INF já apareciam entre as mais concorridas, mas em posições mais baixas. Medicina figurava em primeiro lugar, seguida por Engenharia de Software, IA e Ciência da Computação.

Em 2023, essa presença era ainda menor. Dessa lista, apenas Engenharia de Software estava presente, em segundo lugar. Análise de Sistemas acompanhava na terceira colocação.