Placa chama atenção de quem passa na porta de residência com portão verde

Imagem foi compartilhada nas redes sociais e gerou grandes comentários

Isabella Valverde - 28 de janeiro de 2025

Placa foi anexada em portão. (Foto: Reprodução)

Uma simples placa fixada no portão verde de uma residência tem chamado a atenção de quem passa pela rua e gerado boas risadas – ou reflexões.

O aviso, direto e sem rodeios, diz: “Se a bola cair no meu quintal, eu não entrego”.

Localizada em um bairro tranquilo, a casa com o curioso recado tem se tornado um ponto de parada obrigatória para os vizinhos, pedestres e até motoristas que, ao lerem a mensagem, não conseguem conter o sorriso ou a surpresa.

Apesar do tom firme, o aviso desperta um misto de curiosidade e humor sobre o que levou o morador a colocar a placa.

O contexto

Aparentemente, o dono da casa quis deixar claro seu descontentamento com bolas que, provavelmente, caem com frequência em seu quintal.

Quem cresceu jogando futebol na rua sabe bem o que significa ver a bola atravessar o muro errado: pode ser o fim da brincadeira.

Talvez cansado de ter que devolver bolas ou lidar com a repetição do problema, o morador decidiu dar um basta e deixar as regras bem claras.

Reações

No perfil do Instagram “Se tem placa, tem história”, internautas têm diferentes interpretações da placa.

Enquanto algumas pessoas veem a atitude como um reflexo de impaciência, outras acham que o recado foi dado de maneira bem-humorada e até entendem o incômodo.

“Eu achei engraçado, mas também dá pra imaginar que ele deve estar cansado de crianças gritando por causa da bola. Talvez seja a única maneira que encontrou de resolver o problema”, disse um usuário.

“A gente entende que é chato, mas poderia ser resolvido de outra forma. Quem sabe conversar com os meninos ao invés de deixar a placa?”, comentou outro.

Além de ser um aviso, a placa também levanta uma reflexão sobre convivência nos bairros.

O espaço compartilhado, os barulhos e até situações inusitadas, como bolas que insistem em cair no quintal alheio, fazem parte da dinâmica das comunidades.

No entanto, o recado inusitado também mostra que cada morador lida com esses pequenos incômodos à sua maneira.

E você, o que faria se fosse o dono da casa? Entregaria a bola de volta ou adotaria o mesmo método?

No fim das contas, a placa, além de resolver (ou não) um problema, já conquistou a atenção de todos e garantiu seu espaço como a nova curiosidade do bairro.