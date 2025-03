Pãozinho de milho: é super fácil de fazer e uma ótima opção para o lanche

Especialista criou uma releitura dessa receita raiz, gostosa e prática para curtir com um bom café

Magno Oliver - 25 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Ana Zambrim)

Lanche da tarde exige receita nutritiva e rápida de se preparar. O pão de milho de latinha é um preparo simples, prático e delicioso que agrada vários paladares.

O pãozinho é perfeito para acompanhar o café da manhã ou até mesmo como um lanche da tarde com um bom cafezinho ou chazinho gelado.

O canal no YouTube da @anazambrim bombou nas redes sociais trazendo uma leitura diferente de uma receita de pão de milho de latinha que caiu no gosto dos internautas.

A receita tem um gostinho de pão de milho raiz feito lá na fazenda. Então pegue papel e caneta e vamos agora para os ingredientes da receita.

Ingredientes necessários:

– 2 ovos;

– 100 ml de leite integral;

– 100 ml de água morna;

– 60 ml de óleo;

– Meia lata de milho | 80g;

– ½ xícara (chá) de açúcar | 85g;

– Meia xícara (chá) de fubá | 75g;

– 500g de farinha de trigo sem fermento (aproximadamente);

– Unidade de sachê de fermento biológico seco | 10g;

– 1 colher de chá de sal | 6g.

Agora vamos ao modo de preparo do pão de milho de latinha

Primeiro passo é misturar alguns ingredientes no liquidificador. Assim, você vai colocar o milho em latinha, os ovos, o óleo, a meia xícara de açúcar, sal, fubá, água, o leite e bater.

Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo, fermento, a mistura do liquidificador e misture bem. Misturada, é hora de sovar a massa com as mãos por 10 minutos.

Em seguida, coloque a massa em um recipiente, cubra com papel plástico e deixe descansar por 1 hora e meia. Depois, separe ela em bolinhas, unte a forma e leve para assar no forno por 30 minutos à 200º.

Por fim, basta tirar do forno, esperar esfriar e é só servir para sua família e amigos apreciarem.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

