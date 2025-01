Prefeito de Alto Paraíso de Goiás está na lista suja do trabalho escravo no Brasil

Empresa do chefe do Executivo Municipal foi multada pelo Ministério do Trabalho em 2021

Pedro Hara - 28 de janeiro de 2025

Marcus Rinco, prefeito de Alto Paraíso de Goiás. (Foto: Divulgação)

Prefeito de Alto Paraíso de Goiás, Marcus Rinco (UB), está na lista suja do trabalho escravo no Brasil.

Proprietário da Nascente Agro-Industrial, que produz carvão vegetal na cidade, a empresa foi autuada 15 vezes pelo Ministério do Trabalho, em 2021, por não oferecer água potável nem banheiros adequados aos funcionários.

Segundo o relatório da operação, “os trabalhadores presentes no local eram obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas no mato. No local também não havia papel higiênico”. Aos auditores, Marcus Rinco afirmou que “no campo, não havia instalações sanitárias e que, se alguém precisasse, fazia suas necessidades no campo a céu aberto”.

A empresa foi interditada por “riscos graves e iminentes” aos trabalhadores. Na ocasião, os funcionários foram transferidos pelos auditores para outro alojamento, enquanto o prefeito foi multado em R$ 34,5 mil.

Ao G1, a defesa de Marcus Rinco afirmou que ele corrigiu as irregularidades e está cumprindo “todas as obrigações trabalhistas determinadas pela lei”.