Presidente do Santos anuncia volta de Neymar

Craque chega inicialmente por seis meses, com a possibilidade de estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2026

Folhapress - 28 de janeiro de 2025

Presidente do Santos anuncia retorno de Neymar pelo Instagram. (Foto: Reprodução)

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou a volta de Neymar no seu perfil pessoal no Instagram.

Marcelo Teixeira usou as suas redes sociais para anunciar a sonhada volta de Neymar.

Teixeira mostrou imagens do passado, quando Neymar foi lançado na sua gestão, e comemorou a criação de uma nova história com o Menino da Vila.

“Parece que foi ontem, o tempo passa muito rápido. Chegou o momento de construir a nossa nova história. Retorne à sua casa, estamos de braços abertos”, disse Teixeira.

Neymar chegará ao Brasil nesta quarta-feira (29) para assinar oficialmente. A apresentação deve ocorrer na sexta, no Pacaembu.

O craque chega inicialmente por seis meses, com a possibilidade de estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2026.