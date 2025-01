Últimos dias de inscrição para bolsas de até 100% em cursinho preparatório para o Enem, em Anápolis

Estudantes de Anápolis que já concluíram o Ensino Médio podem se candidatar pelo telefone

Natália Sezil - 28 de janeiro de 2025

O Colégio Núcleo está localizado na Avenida Presidente Kennedy, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Estudantes de Anápolis que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares têm apenas até esta quarta-feira (29) para se candidatarem a bolsas de até 100% em um cursinho preparatório na cidade.

O processo seletivo para bolsistas é realizado pelo Colégio Núcleo, localizado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maracanã. Podem se candidatar alunos que já tenham concluído o Ensino Médio.

Têm direito às bolsas integrais todos os estudantes que, atendendo a essa condição, prestarem a prova e obtiverem mais de 75% de acertos. Já os dez colocados seguintes garantem desconto progressivo.

O exame é realizado já na próxima sexta-feira (31), às 14h, no colégio. As inscrições devem ser feitas pelo telefone, por meio do número 3702-0004 ou pelo WhatsApp 99849-1363.

No momento do cadastro, é importante informar nome completo, telefone para contato e disponibilidade de horário para estudar. Além disso, é necessário levar 1 kg de café e caneta azul no dia da prova.